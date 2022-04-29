الزمالك يعلن غياب أوباما عن مواجهة إيسترن كومباني

أعلن الزمالك غياب لاعبه يوسف إبراهيم "أوباما" عن مواجهة إيسترن كومباني المقبلة في الدوري لتراكم البطاقات الصفراء عليه.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وحصل أوباما على إنذاره الثالث في الموسم في مواجهة المصري التي أقيمت أمس الخميس في الجولة 16 من الدوري.

وشارك أوباما خلال الموسم الجاري مع الزمالك في 21 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وكان الزمالك فاز على المصري بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في الجولة 16 من الدوري.

ويواجه الزمالك منافسه إيسترن كومباني الأحد المقبل في الجولة 17 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ38 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

وقرر الجهاز الفني للزمالك الاستعداد للمباراة المقبلة دون راحة وسيخوض مرانه في الرابعة من عصر اليوم الجمعة.

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