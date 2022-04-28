إنبي يوقع اتفاقية شراكة مع فيرونا الإيطالي

وقع مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي اتفاقية شراكة مع نادي فيرونا الإيطالي.

وتشمل اتفاقية الشراكة، تقديم بروتوكول تعاوني في كل شيء يخدم قطاع الناشئين داخل الناديين، سواء في إحتراف اللاعبين أو فترات معايشة، أو خبرات فنية، بجانب إكتشاف وتطوير المواهب .

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بمقر نادي إنبي بحضور أيمن الشريعى رئيس مجلس الإدارة بينما مثّل نادى فيرونا لوكا مونيسي مدير أكاديميات الفريق الإيطالي.

وتعد الشراكة بين نادي هيلاس فيرونا ونادي إنبي على مستوى قطاع الناشئين برعاية شركة Football Talents وشركة QIMPACT للتسويق الرياضي.

وفي سياق منفصل، فاز إنبي مؤخرا على الإسماعيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويحتل إنبي المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة وله لقاء مؤجل كذلك.

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