كومان يكسر صمته: غادرت والفارق مع ريال مدريد 8 نقاط.. الآن أصبح الضعف

كسر الهولندي رونالد كومان صمته وتحدث للمرة الأولى منذ مغادرته تدريب برشلونة خلال أكتوبر الماضي.

وغادر كومان صفوف برشلونة بعد سلسلة من النتائح السلبية ليتولى تشافي هيرنانديز المهمة حتى يومنا هذا.

وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: "وضع برشلونة هو نفسه عندما كنت هناك، هذا يعني أن تغيير المدرب لا يعني دائما أنك تتحسن".

وأضاف "الشيء الوحيد الذي أطلبه هو أنهم يدعمون تشافي، المدرب ليس هو المسؤول، أنهم يقدمون له الدعم الذي لم أحصل عليه، آمل أن يكون الرئيس [جوان لابورتا] قد تعلم من ذلك".

وتابع "وضع النادي محزن للغاية وهذا يؤلمني، ما زلت أعيش في برشلونة، سأكون مدرب هولندا بداية من يناير".

وأبدى كومان رأيه في وضع برشلونة الحالي، قائلا: "تحسن في بعض الأشياء بالطبع، هذا يأتي لأنهم وقعوا مع ثلاثة لاعبين يمكنهم اللعب في خط الهجوم، لكن المقارنة ليست جيدة".

وأردف "عندما غادرت، كان برشلونة متأخرا عن ريال مدريد بفارق ثماني نقاط، والآن الفارق أصبح الضعف تقريبا".

وتطرق للحديث عن معاملة لابورتا في الأيام الأخيرة، إذ قال: "أعلم تماما مخاطر أن تكون مدربا إذا لم تسر الأمور كما يريد النادي، لكن الذي لم يعجبني في موضوعي الشخصي، أن الرئيس كان يجب ألا يعلن شكوكه علنا، كنت سأقبل النقاشات داخليًا، لكن في العلن يجب أن تقدم الدعم، لا أريد الحديث أكثر عن الموضوع".

وأتم كومان تصريحاته "علينا أن ندعم برشلونة، لأن النادي يحتاج إلى الوقت، لهذا السبب أطلب الهدوء من الجميع، عليك أن تثق في المدرب وتدعمه".

وخرج برشلونة من الموسم الحالي خالي الوفاض بعدما خرج من بطولتي الدوري الأوروبي وكأس إسبانيا فيما أصبح ريال مدريد على بعد نقطة من التتويج بالدوري الإسباني.

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