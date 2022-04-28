تشكيل المصري - أموتو يقود الهجوم أمام الزمالك.. وحمودي والشيخ ومرعي على الدكة

الخميس، 28 أبريل 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بهدف عمرو مرعي في مرمى نهضة بركان

يقود النيجيري أوستن أموتو هجوم المصري أمام الزمالك في الجولة 16 من الدوري الممتاز.

ويجلس أحمد حمودي وأحمد الشيخ وعمرو مرعي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الفريق البورسعيدي:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد شديد قناوي – أحمد شوشة – ياسر حمد – كريم العراقي

الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي – إلياس الجلاصي

الهجوم: حسن علي – محمد عنتر – أوستن أموتو

وعلى مقاعد البدلاء يجلس: عصام ثروت – أسامة الجزار – مصطفى أيمن – أحمد حمودي – محمد جريندو – أحمد علاء – إيزي إيميكا – أحمد الشيخ – عمرو مرعي

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 35 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.

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