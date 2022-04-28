تشكيل المصري - أموتو يقود الهجوم أمام الزمالك.. وحمودي والشيخ ومرعي على الدكة
الخميس، 28 أبريل 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
يقود النيجيري أوستن أموتو هجوم المصري أمام الزمالك في الجولة 16 من الدوري الممتاز.
ويجلس أحمد حمودي وأحمد الشيخ وعمرو مرعي على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الفريق البورسعيدي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: أحمد شديد قناوي – أحمد شوشة – ياسر حمد – كريم العراقي
الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي – إلياس الجلاصي
الهجوم: حسن علي – محمد عنتر – أوستن أموتو
وعلى مقاعد البدلاء يجلس: عصام ثروت – أسامة الجزار – مصطفى أيمن – أحمد حمودي – محمد جريندو – أحمد علاء – إيزي إيميكا – أحمد الشيخ – عمرو مرعي
ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 35 نقطة من 15 مباراة.
فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.
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