تقرير: بعد تين هاج.. مانشستر يونايتد يجد ضالته في أياكس مجددا

وجد مانشستر يونايتد ضالته ضمن صفوف أياكس أمستردام مجددا بعد أيام من إعلانه التعاقد مع إريك تين هاج.

ويتولى تين هاج صاحب الـ52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

ويسير الإيفواري سيبستيان هالر بحسب "ذا صن" البريطانية في نفس اتجاه مدربه إريك تين هاج ودخل ضمن حسابات مانشستر يونايتد.

وأشارت ذا صن إلى أن هالر يعد خيارا جيدا لمانشستر يونايتد حيث ستبلغ قيمة الصفقة نحو 35 مليون جنيه إسترليني في ظل صعوبة التعاقد مع هاري كين.

وشارك هالر خلال الموسم الحالي مع أياكس في 39 مباراة وسجل 33 هدف وصنع 9 آخرين.

وقدم المهاجم صاحب الـ27 عاما مستويات قوية في دوري أبطال أوروبا وسجل 11 هدف خلال 8 مباريات بالنسخة الحالية من المسابقة.

وكان هالر قد انتقل لصفوف أياكس قادما من ويستهام يونايتد الصيف الماضي ويرتبط بعقد مع النادي الهولندي حتى نهاية الموسم بعد المقبل.

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