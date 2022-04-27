تقرير: برشلونة يستهدف رومانيولي.. ويحلم بمدافع بايرن ميونيخ

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

أليسيو رومانيولي - ميلان

بدأ تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة العمل على تدعيم صفوف فريقه بصفقات قوية خلال الموسم المقبل.

لوكاس هيرنانديز

النادي : بايرن ميونيخ

أليسيو رومانيولي

النادي : ميلان

برشلونة

ويضع تشافي تدعيم خط دفاع الفريق الكتالوني على رأس أولوياته خاصة بعد المعاناة الواضحة خلال الموسم الحالي.

ويخطط برشلونة بحسب "آس" الإسبانية للتعاقد مع أليسيو رومانيولي مدافع نادي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضحت آس أن برشلونة يراقب رومانيولي ويضعه ضمن حساباته خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت أن علاقة خوان لابورتا رئيس برشلونة بمينو رايولا وكيل اللاعب تزيد من فرص تواجد رومانيولي في كامب نو الموسم المقبل.

وفي سياق متصل يحلم برشلونة بحسب "سبورت" الكتالونية في التعاقد مع لوكاس هرنانديز مدافع بايرن ميونيخ.

وشددت الصحيفة على أن هرنانديز يحظى بقبول شديد لدى إدارة برشلونة وأنه غير راض عن نسبة مشاركاته مع العملاق الألماني خلال الموسم الحالي.

وأوضحت أن تشافي يجد في لوكاس هرنانديز الحل الأمثل لبرشلونة في أزمة قلب الدفاع والمدافع الأيسر حيث يجيد اللاعب أداء المركزين.

وشارك لوكاس هرنانديز مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي في 32 مباراة في جميع المسابقات.

وكان صاحب الـ26 عاما قد انضم لصفوف بايرن ميونيخ قادما من أتليتكو مدريد صيف 2019 مقابل 80 مليون يورو.

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