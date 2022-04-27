خبر في الجول- كرة طائرة.. الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 10:29

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك إجراءت تجديد ثنائي فريق الطائرة رشاد شبل لمدة موسمين بالإضافة إلى تجديد عقد محمد مجدي لمدة 4 مواسم.

ويسعى الزمالك للحفاظ على القواتم الرئيسي للفريق بعدما نجح في العودة لمنصات التتويج وكسر هيمنة الأهلي على بطولات الكرة ىالطائرة.

وجاء تجديد عقد شبل ومجدي بعد ساعات من تجديد التعاقد مع المحترف الكوبي يوسفاني هيرنانديز لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الأبيض.

أخبار متعلقة
الموسمان الماضي والحالي -الإعلان عن مواعيد مباريات كأس مصر كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الأول في سوبر دوري المحترفين على سبورتنج الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن مواعيد خمس جولات جديدة مع المؤجلات مؤتمر أنشيلوتي: سنحارب من أجل ليلة سحرية أخرى.. وهذا ما علينا فعله في الإياب

وأعلن رئيس الزمالك تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين بعدما ساهم بقوة في تتويج الفريق بلقبي الدوري والكأس.

ويحمل صاحب الـ30 عاما الجنسية الإيطالية بجانب جنسية كوبا لكنه رفض تمثيل منتخب إيطاليا ويلعب مع كوبا منذ عام 2010، ويجيد اللاعب في 4 مراكز.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في الأشواط خلال المباراة النهائية.

وكان الزمالك فاز أيضا ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

ليجمع الزمالك بين بطولتي الكأس والدوري لأول مرة منذ 33 عاما، منذ أن فاز بالثنائية في موسم 1989.

الزمالك كرة طائرة الدوري المصري
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الأول في سوبر دوري المحترفين على سبورتنج كرة سلة - الأهلي يلحق بالاتحاد في نهائي دوري السوبر المصري خبر في الجول - كرة طائرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع يوسفاني لتمديد تعاقده لمدة موسمين كرة يد - الأهلي يفوز على هليوبوليس في افتتاح سوبر دوري المحترفين كرة سلة - الاتحاد إلى نهائي دوري السوبر بعد فوزه الثالث على الزمالك ثريا محمد لـ في الجول: مفاوضات التجديد مع الأهلي سارت بسرعة.. وتخوفت بسبب الإصابة كرة سلة - تمارا نادر السيد تنتقل إلى فريق نيون السويسري NBA - بوسطن يفجر أكبر المفاجآت ويطيح بـ بروكلين.. ولوكا يقود دالاس للتقدم في السلسلة ضد يوتا
أخر الأخبار
أحمد دياب: لا نية لتغيير نظام الدوري الموسم المقبل.. وهذا سبب تأجيل القمة 46 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 27-4-2022 والقنوات الناقلة.. أبطال أوروبا والدوري المصري ساعة | دوري أبطال أوروبا
11 مباراة في 4 بطولات - أجندة مباريات الأهلي في مايو ويونيو ساعة | الدوري المصري
8 مباريات بين الدوري والكأس - أجندة مباريات الزمالك في مايو ويونيو ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول- كرة طائرة.. الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق ساعة | رياضات أخرى
الموسمان الماضي والحالي -الإعلان عن مواعيد مباريات كأس مصر 2 ساعة | مصر
الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن مواعيد خمس جولات جديدة مع المؤجلات 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الأول في سوبر دوري المحترفين على سبورتنج 10 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي