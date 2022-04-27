خبر في الجول- كرة طائرة.. الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك إجراءت تجديد ثنائي فريق الطائرة رشاد شبل لمدة موسمين بالإضافة إلى تجديد عقد محمد مجدي لمدة 4 مواسم.

ويسعى الزمالك للحفاظ على القواتم الرئيسي للفريق بعدما نجح في العودة لمنصات التتويج وكسر هيمنة الأهلي على بطولات الكرة ىالطائرة.

وجاء تجديد عقد شبل ومجدي بعد ساعات من تجديد التعاقد مع المحترف الكوبي يوسفاني هيرنانديز لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الأبيض.

وأعلن رئيس الزمالك تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين بعدما ساهم بقوة في تتويج الفريق بلقبي الدوري والكأس.

ويحمل صاحب الـ30 عاما الجنسية الإيطالية بجانب جنسية كوبا لكنه رفض تمثيل منتخب إيطاليا ويلعب مع كوبا منذ عام 2010، ويجيد اللاعب في 4 مراكز.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في الأشواط خلال المباراة النهائية.

وكان الزمالك فاز أيضا ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

ليجمع الزمالك بين بطولتي الكأس والدوري لأول مرة منذ 33 عاما، منذ أن فاز بالثنائية في موسم 1989.