مباراة غيرت مسيرتي - إكرامي عبد العزيز: هدفان في الإسماعيلي فتحا طريقي لـ15 عاما من الاستمرارية

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسار مسيراتهم.

إكرامي عبد العزيز. نجم غزل المحلة، والذي مثل المصري والمنصورة، وأسمنت السويس.

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يحكي إكرامي عبد العزيز لـFilGoal.com: "عندما تم تصعيدي مبكرا مع وائل جمعه وأشرف شيحة، وأصبحت في التشكيل الأساسي لغزل المحلة. رغم صغر سني، لكنني شاركت مع الجيل الذي بدأ لتألق في الثمانينيات".

وأضاف "مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة عام 1995 على إستاد الإسماعيلية كانت الفارقة في مسيرتي. شاركت كأساسي في خط الهجوم بثقة محمود الشناوي المدير الفني، وخلفي خالد عيد والشورى، وسجلت هدفين في مرمى الإسماعيلي".

إكرامي أكمل "رغم الهدفين، لكن الإسماعيلي حقق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولم أتوقع التسجيل في مرمى فريق كبير بحجمهم، ولكن صدى تسجيل الهدفين كان أكثر بالتعامل معي كلاعب كبير وكمهاجم قوي في الدوري الممتاز".

إكرامي يستمر "الإسماعيلي كان يضم نجوم كبار، منهم الحارس سعفان الصغير، وحمزة الجمل، وفوزي جمال، وتسجيلي هدفين يعني نجاح وثقة كبيرة لي مع جماهير المحلة، وأصبحت تحت عين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة محسن صالح في هذا التوقيت وتم استدعائي رغم صغر سني".

وأتبع "المباراة كان لها تأثير في استمراري في الدوري الممتاز لمدة 14 موسما، وانضممت لمنتخب مصر باستمرار خلال فترة الراحل محمود الجوهري من 2000 إلى 2002، ومع المنتخب العسكري كذلك".

إكرامي أتم "محسن صالح نفسه كان يريد ضمي إلى الإسماعيلي عام 2000، لكن غزل المحلة رفض رحيلي".

إكرامي عبد العزيز بدأ مع غزل المحلة، ثم انتقل إلى المصري، ومنه إلى أسمنت السويس ثم المنصورة، قبل العودة إلى غزل المحلة والاعتزال بقميص زعيم الفلاحين.