مباراة غيرت مسيرتي – هيثم فاروق: عندما منعت جمال عبد الحميد من التألق فرشحوني لكأس العالم

السبت، 09 أبريل 2022 - 12:06

كتب : إبراهيم رمضان

هيثم فاروق

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم يتحدث هيثم فاروق نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن مباراة غيرت مسيرته.

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وتحدث هيثم فاروق لـFilGoal.com قائلا: "في يناير من سنة 1990 كنت أبلغ من العمر 18 عاما وكنا نخوض مباراة بين الأولمبي والزمالك في استاد الإسكندرية".

وأكمل "تلك السنة التي ألغى فيها محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الموسم للاستعداد لكأس العالم 1990".

وواصل "كنت أراقب جمال عبد الحميد مهاجم الزمالك المشهور بضربات الرأس وقدمت مباراة عمري وأعتقد هذه كانت البداية ليعرف الجمهور من هو هيثم فاروق".

وأردف "على الرغم من أنني كنت ألعب منذ عامين وأتواجد في منتخب مصر للشباب ولكن هذه المباراة جعلت الناس تعرفني أكثر كقلب دفاع بل ورشحني البعض تواجدي مع المنتخب الأول في كأس العالم".

وأتم هيثم فاروق حديثه "ولكنني كنت مع المنتخب الأولمبي وكنت قائدا له وأعتقد أن جمال عبد الحميد لم يلعب أي كرة برأسه في تلك المباراة".

مباراة غيرت مسيرتي هيثم فاروق
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