مباراة غيرت مسيرتي – عبد اللطيف الدوماني.. التألق ضد الإسماعيلي وكانون ياوندي غيرا تاريخي

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

وتحدث عبد اللطيف الدوماني مهاجم الزمالك السابق لـFilGoal.com قائلا: "هناك أكثر من مباراة ساهمت في تغير مسيرتي بشكل أفضل".

وأوضح المدير الفني الحالي لنادي طنطا "بدأت مسيرتي في غزل المحلة في سنة 1995 بعمر 18 عاما، وفي موسم 1997-1998 كنا سنواجه الإسماعيلي بطل كأس مصر وذلك في الدوري".

وأضاف "اعتمد علي المدرب عادل طعيمة كمهاجم أساسي وسجلت هدف الانتصار برأسية وأنهيت الموسم مسجلا 10 أهداف وكنت لاعبا في منتخب مصر للشباب تحت قيادة حلمي طولان".

وأردف "في النهاية انتقلت للزمالك سنة 1998".

وفي الزمالك قال الدوماني: "مباراة جعلتني أرتبط أكثر بجمهور الزمالك كانت في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية أمام كانون ياوندي الكاميروني في سنة 2000".

وأوضح "صنعت هدفا لعبد الحميد بسيوني وسجلت آخر في مباراة انتهت بفوزنا بأربعة أهداف لهدف".

وأردف "وتوجنا باللقب الأول والأخير للزمالك في تلك البطولة".

وأتم الدوماني حديثه "هناك أيضا مباراة مع حرس الحدود فكنت بديلا ضد الترسانة وشاركت وسجلت هاتريك وانتصرنا".

وبدأ الدوماني مسيرته مع غزل المحلة وانتقل للزمالك ثم حرس الحدود وعاد للمحلة مجددا قبل الاعتزال.