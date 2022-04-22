مباراة غيرت مسيرتي- محمد حليم.. رشحني طارق العشري فكلفت الزمالك الهزيمة الوحيدة في الدوري

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 14:44

كتب : رضا السنباطي

محمد حليم

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

محمد حليم المدير الفني لنادي القناة ولاعب حرس الحدود السابق اختار مباراتين ساهمتا في تغير مسيرته.

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وقال محمد حليم لـ FilGoal.com: "في موسم 2002-2003 بعد الصعود للدوري الممتاز لم أكن أشارك بصفة مستمرة مع حلمي طولان خلال المباريات الأولى في الدوري وكان لدينا مباراة هامة أمام الزملك في الجولة السابعة".

وتابع "حلمي طولان كان يبحث عن لاعب يراقب محمد أبو العلا فاقترح طارق العشري إشراكي وتأدية الدور وحصلت على الفرصة بين شوطي المباراة وقدمت مباراة كبيرة وصنعت هدف الفوز وهى الهزيمة الوحيدة للزمالك في هذا الموسم".

وواصل "بعد الفوز على الزمالك ومنذ ذلك الوقت أصبحت لاعبا أساسيا واختتمنا الموسم في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن إنبي رابع ترتيب الدوري".

وأضاف "المباراة الثانية كانت أمام الزمالك أيضا في موسم 2004-2005 وانتصرنا بنتيجة 5-0".

وأردف "سجلت هدفا وظهرت بشكل مميز وحققنا المركز الثالث في الدوري، هذه المباراة ساهمت في إستمراري في الفريق حتى اعتزالي 2016".

محمد حليم بدأ في نادي الترام ثم انتقل لحرس الحدود على سبيل الإعارة بناء على رغبة مدرب الفريق آنذاك محمد عمر.

وانتقل حليم بشكل نهائي لنادي حرس الحدود في موسم 2001-2002 وصعد مع الفريق للدوري الممتاز ليستمر حتى موسم 2015-2016.

وتوج حليم مع حرس الحدود بثلاث بطولات تاريخية وهم لقبي كأس مصر ولقب كأس السوبر.

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