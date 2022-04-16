مصدر من كاف لـ في الجول: رغم وصول المعدات.. مباراة وفاق سطيف والترجي أقيمت بدون تقنية الفيديو

شهدت مباراة وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أزمة بعدما أقيمت بدون تواجد لتقنية الفيديو.

وكانت هناك أزمة تمثلت في عدم وصول المعدات لملعب 5 يوليو ولكن تم حل الأمر قبل انطلاق اللقاء بدقائق. (طالع التفاصيل)

لكن رغم ذلك أقيمت المباراة بدون تواجد لتقنية الفيديو فما هو السبب؟

أجاب مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com قائلا: "أقيمت المباراة بدون تواجد لتقنية الفيديو بسبب وجود مشاكل في ربط الشاشة في الملعب مع الوحدة الخارجية".

وأكمل "المعدات وصلت للملعب ولكن تلك المشاكل منعتنا من إقامة المباراة بتواجدها".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وستقام مباراة الإياب في تونس يوم الجمعة المقبلة في ملعب رادس.

وسيواجه الفائز من تلك المواجهة، المنتصر من مباراة الأهلي والرجاء المغربي.