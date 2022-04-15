في اللحظات الأخيرة.. نهاية أزمة تقنية الفيديو قبل مباراة وفاق سطيف والترجي

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 22:08

كتب : محمد عبد العظيم

وفاق سطيف

علم FilGoal.com بانتهاء أزمة معدات تقنية الفيديو في مباراة وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة على ملعب "5 جويلية" في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـ FilGoal.com إن بداية الأزمة كانت عدم وصول بعض المعدات الخاصة بتقنية الفيديو من تونس.

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وفي حالة عدم وصولها كان الحكم سيضطر لإبلاغ الفريقين بأن المباراة ستلعب بدون التقنية.

ووصلت منذ قليل هذه المعدات قبل انطلاق الماراة بساعة، ويعمل المسؤولون حاليا على تجهيزها وتجربتها قبل بداية المباراة.

وأوضح المصدر أن السبب كان احتجاز بعض معدات الشركة البرتغالية المسؤولة عن تقنية الفيديو في الجمارك بتونس، قبل أن يتم حل الأزمة لتصل المعدات إلى الملعب في الجزائر.

وتقام هذه المباراة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يلتقي الطرف الفائز من مواجهتي الذهاب والإياب بالفائز من الأهلي والرجاء المغربي.

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