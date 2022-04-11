أمران على طاولة النقاش.. اجتماع تكميلي لـ اتحاد الكرة

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

جمال علام رئيس اتحاد الكرة بعد عودة بعثة منتخب مصر من السنغال

يعقد اتحاد الكرة المصري اجتماعا تكميليا غدا الثلاثاء في مقر الاتحاد بالجزيرة.

ومن المنتظر أن يناقش الاتحاد المصري أمرين في الاجتماع المقبل، حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

-الوقوف على هوية المدرب القادم لمنتخب مصر إذا كان محليا أو أجنبيا.

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-حسم مصير فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة

ويعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا في الرابعة عصرا بحضور الصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مواعيد النسخة الماضية من كأس مصر بعد نهاية مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1.(طالع التفاصيل)

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن كيروش رحيله بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.(طالع التفاصيل)

وقاد كيروش منتخب مصر في 20 مباراة ما بين وديات وكأس العرب وتصفيات كأس العالم وبطولة أمم إفريقيا 2021.

مصر الاتحاد المصري
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