أمران على طاولة النقاش.. اجتماع تكميلي لـ اتحاد الكرة

يعقد اتحاد الكرة المصري اجتماعا تكميليا غدا الثلاثاء في مقر الاتحاد بالجزيرة.

ومن المنتظر أن يناقش الاتحاد المصري أمرين في الاجتماع المقبل، حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

-الوقوف على هوية المدرب القادم لمنتخب مصر إذا كان محليا أو أجنبيا.

-حسم مصير فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة

ويعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا في الرابعة عصرا بحضور الصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مواعيد النسخة الماضية من كأس مصر بعد نهاية مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

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