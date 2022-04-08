قائد الرجاء يغيب عن مباراة الفريق الأخيرة قبل مواجهة الأهلي

يغيب محسن متولي قائد الرجاء عن مواجهة الفريق المقبلة ضد رجاء بني ملال في ربع نهائي كأس العرش المغربي بسبب إيقافه من قبل اتحاد الكرة هناك.

محسن متولي النادي : الرجاء البيضاوي الرجاء البيضاوي

وكان الاتحاد المغربي قرر إيقاف متولي لمباراتين بسبب مشاركته في أحداث شغب تلت مباراة فريقه مع نهضة بركان خلال منافسات الدوري في وقت سابق.

وغاب متولي بالفعل عن مباراة الرجاء في دور الـ16 من كأس العرش المغربي أمام فريق شباب قصبة.

وستكون المباراة المقبلة هي الأخيرة للرجاء قبل السفر إلى مصر لملاقاة الأهلي.

ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي لملاقاته في الـ16 من شهر أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض صاحب الـ36 عاما مع الرجاء في الموسم الجاري 27 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ستة آخرين.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع نهائي دوري الأبطال مع إعلان اسم حكمي مباراتي الأهلي والرجاء. (طالع التفاصيل)

وقدم الأهلي طلبا في وقت سابق للسلطات المصرية أعلن فيه رغبته في مواجهة الرجاء بحضور كامل للجماهير. (طالع التفاصيل)