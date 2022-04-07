الأهلي يطلب حضورا جماهيريا كاملا أمام الرجاء البيضاوي

الخميس، 07 أبريل 2022 - 18:09

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

طالب النادي الأهلي بالموافقة على حضور جماهيري كامل العدد أمام نادي الرجاء البيضاوي.

وأعلن الأهلي عبر موقع الرسمي النادي، عن تقديم خطاب رسمي إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك من أجل التحدث مع الأجهزة الأمنية للموافقة على حضور جماهير كامل العدد أمام الرجاء البيضاوي.

واستشهد الأهلي في خطابه بنجاح رجال الأمن في تأمين ما يزيد عن 70 ألف متفرج خلال مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.

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وشدد الأهلي على أن إدارة النادي على أتم استعداد للتعاون مع أجهزة الأمن من أجل تأمين المباراة.

وجاء نص خبر موقع الأهلي الرسمي كالتالي:

الأهلي يطلب السعة الكاملة للاستاد في مباراة الرجاء أرسلت إدارة النادي خطابًا اليوم للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطلب فيه مساندة فريق الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال والمحدد لها يوم 16 أبريل الجاري بالقاهرة، وذلك للتحدث مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.

وأكدت إدارة الأهلي أنها على ثقة كبيرة بأن رجال الأمن الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات قادرون على تأمين أي عدد من الحضور الجماهيري، خاصة بعد التجربة الناجحة في مباراة مصر والسنغال والتي حضرها ما يزيد على 70 ألف متفرج..

وشدد الأهلي على أن إدارته جاهزة للتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الوطنية المعاونة في التأمين والتنظيم، وأنه يأمل بأن يحظى فريق الأهلي بالمساندة والدعم خاصًة أنه في مهمة وطنية، وأن هذه المباراة تحدد وبنسبة كبيرة الفريق المتأهل للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.‎

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء البيضاوي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. مباراة الذهاب ستكون يوم 16 أبريل في مصر على ملعب الأهلي WE السلام، على أن يكون لقاء الإياب يوم 22 أبريل في المغرب.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الرجاء
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