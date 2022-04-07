خبر في الجول – تعرف على حكمي مباراتي الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا وعودة الفيديو

يدير حكم كونغولي وآخر سنغالي مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وحسبما علم FilGoal.com فإن جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية سيدير مباراة الذهاب، أما السنغالي ماجيت نداي فسيكون هو المسؤول عن مواجهة الإياب.

وفي تقنية الفيديو سيتواجد مهدي عبيد في لقاء الذهاب، وفي الإياب سيكون الزامبي جاني سيكازوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء البيضاوي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. مباراة الذهاب ستكون يوم 16 أبريل في مصر على ملعب الأهلي WE السلام، على أن يكون لقاء الإياب يوم 22 أبريل في المغرب.

وبذلك سيكون جان جاك ندالا ومهدي عبيد متواجدين في مباراتين في يومين متتاليين في مصر بسبب البطولات الإفريقية.

ففي يوم 17 أبريل الجاري وبعد 24 ساعة من مباراة الأهلي والرجاء، سيكون ندالا حكما رابعا في لقاء المصري ونهضة بركان في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

بينما مهدي عبيد سيتواجد في تقنية الفيديو في كلا المباراتين.

لقاءات سابقة لندالا مع الأهلي

وسبق لندالا إدارة ثلاث مباريات للأهلي من قبل، فاز المارد الأحمر في واحدة وتعادل مرتين ومنهما واحدة انتصر فيها بركلات الترجيح.

المباراة الأولى كانت ضد بلاتينوم الزيمبابوي في دور المجموعات من نسخة دوري الأبطال سنة 2020 وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

أما المباراة الثانية كانت ضد ماميلودي صنداونز في ربع نهائي البطولة ذاتها في عام 2020 وفاز الأهلي بهدفين دون رد.

بينما كانت المباراة الأخيرة ضد الرجاء نفسه في السوبر الإفريقي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وفاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

































































































لقاءات سابقة لنداي مع الأهلي

أما فيما يتعلق بحكم لقاء الإياب السنغالي ماجيت نداي فسبق وأدار للأهلي خمس مباريات، فاز المارد الأحمر في ثلاثة وتعادل مرة وهُزم في مثلها.

المباراة الأولى فاز فيها الأهلي على سيمبا التنزاني في دور المجموعات من دوري الأبطال سنة 2019 بخماسية دون رد.

وفي البطولة ذاتها وفي ذهاب ربع النهائي هُزم الأهلي بهزيمة تاريخية ضد صنداونز بخماسية دون رد.

وكانت المباراة الثالثة في كأس العالم للأندية 2021 لتحديد المركزين الثالث والرابع وفاز الأهلي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

أما المباراة الرابعة ففاز فيها الأهلي على صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال سنة 2021 بهدفين دون رد.

وكانت المباراة الأخيرة ضد المريخ في النسخة الجارية من البطولة في دور المجموعات وفاز الأهلي على منافسه السوداني بثلاثة أهداف لهدف.

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