عبد الإله مدكور عن مواجهة الأهلي: نحن اسمنا الرجاء.. ومن يأتي مرحبا به

أبدى عبد الإله مدكور لاعب الرجاء المغربي ثقة كبيرة حينما سُئل عن مواجهة فريقه المقبلة ضد الأهلي.

ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي لملاقاته في الـ16 من شهر أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونقل موقع "le360" المغربي تصريحات لاعب الرجاء التي قال فيها تعليقا على مواجهة الأهلي: "نحن اسمنا الرجاء، ومن يأتي مرحبا به".

وعن التأهل لربع نهائي كأس العرش المغربي بعد الفوز على فريق شباب قصبة قال: "أشكر زملائي والجهاز الفني على قتالهم جميعا للفوز والتأهل للدور التالي".

وخاض اللاعب صاحب الـ21 عاما مع الرجاء خلال الموسم الجاري 24 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم ثلاثة أهداف.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع نهائي دوري الأبطال مع إعلان اسم حكمي مباراتي الأهلي والرجاء. (طالع التفاصيل)

وقدم الأهلي طلبا في وقت سابق للسلطات المصرية أعلن فيه رغبته في مواجهة الرجاء بحضور كامل للجماهير. (طالع التفاصيل)