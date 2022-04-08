عبد الإله مدكور عن مواجهة الأهلي: نحن اسمنا الرجاء.. ومن يأتي مرحبا به

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

أبدى عبد الإله مدكور لاعب الرجاء المغربي ثقة كبيرة حينما سُئل عن مواجهة فريقه المقبلة ضد الأهلي.

عبد الاله مدكور

النادي : الرجاء البيضاوي

الرجاء البيضاوي

ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي لملاقاته في الـ16 من شهر أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونقل موقع "le360" المغربي تصريحات لاعب الرجاء التي قال فيها تعليقا على مواجهة الأهلي: "نحن اسمنا الرجاء، ومن يأتي مرحبا به".

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمادة صدقي.. قائمة ذهبية نارية تقرير: اجتماع سري بين رايولا وبايرن ميونيخ من أجل مزراوي يبدد أحلام برشلونة مباراة غيرت مسيرتي - مختار مختار.. بدايتي مع الأهلي أمام بطل بولندا وسبب اعتزالي مبكرا

وعن التأهل لربع نهائي كأس العرش المغربي بعد الفوز على فريق شباب قصبة قال: "أشكر زملائي والجهاز الفني على قتالهم جميعا للفوز والتأهل للدور التالي".

وخاض اللاعب صاحب الـ21 عاما مع الرجاء خلال الموسم الجاري 24 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم ثلاثة أهداف.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع نهائي دوري الأبطال مع إعلان اسم حكمي مباراتي الأهلي والرجاء. (طالع التفاصيل)

وقدم الأهلي طلبا في وقت سابق للسلطات المصرية أعلن فيه رغبته في مواجهة الرجاء بحضور كامل للجماهير. (طالع التفاصيل)

الرجاء الأهلي عبد الإله مدكور
نرشح لكم
قائد الرجاء يغيب عن مباراة الفريق الأخيرة قبل مواجهة الأهلي الأهلي: حتى الآن سنواجه الرجاء في السلام.. ولكن خبر في الجول – تعرف على حكمي مباراتي الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا وعودة الفيديو الأهلي يطلب حضورا جماهيريا كاملا أمام الرجاء البيضاوي تحديد مواعيد مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز في دوري الأبطال والكونفدرالية مصدر من كاف لـ في الجول: رفع توصية للمكتب التنفيذي بالموافقة على استخدام تقنية VAR من ربع النهائي منافس الأهلي - أحداد ينقذ الرجاء في الأشواط الإضافية ببطولة الكأس المدير التنفيذي لـ الأهلي: نسعى لحضور أكبر عدد من الجماهير أمام الرجاء.. وموقف تقنية الفيديو
أخر الأخبار
مدرب فرانكفورت: درسنا برشلونة جيدا وأظهرنا ذلك.. الآن سنذهب لملعبهم للفوز 32 دقيقة | أوروبا
قائد الرجاء يغيب عن مباراة الفريق الأخيرة قبل مواجهة الأهلي 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الإله مدكور عن مواجهة الأهلي: نحن اسمنا الرجاء.. ومن يأتي مرحبا به ساعة | دوري أبطال إفريقيا
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حمادة صدقي.. قائمة ذهبية نارية ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
تقرير: اجتماع سري بين رايولا وبايرن ميونيخ من أجل مزراوي يبدد أحلام برشلونة ساعة | ميركاتو
مباراة غيرت مسيرتي - مختار مختار.. بدايتي مع الأهلي أمام بطل بولندا وسبب اعتزالي مبكرا 2 ساعة | مصر
الأهلي: حتى الآن سنواجه الرجاء في السلام.. ولكن 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات الجمعة 8 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.. نهائي كأس اليد بين الزمالك وسبورتنج 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 2 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 3 انتهت قرعة كأس العالم 2022 - تعرف على كل المجموعات 4 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة