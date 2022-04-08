الأهلي: حتى الآن سنواجه الرجاء في السلام.. ولكن

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 10:51

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الأهلي بهدف طاهر محمد طاهر في مرمى الرجاء

قال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي إن المارد الأحمر حتى الآن سيواجه الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب WE السلام لكنه فتح الباب أمام إمكانية خوضها في القاهرة.

ويستضيف الأهلي منافسه الرجاء في الـ16 من شهر أبريل الجاري.

وقال سعد شلبي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" صباح اليوم الجمعة: "حتى الآن المباراة ستقام في استاد السلام".

واستدرك "لكن لدينا قدر كبير من المرونة والتفاهم مع شركة استادات المالكة لحقوق الأهلي، ولا مانع إن قررت السلطات المصرية نقلها لاستاد القاهرة مثلما حدث أثناء استضافتنا لمباريات المريخ السوداني في المجموعات".

وأكمل المدير التنفيذي للأهلي "وأيضا رؤية الجهاز الفني هي أمر فيصل إن كان يريد خوض المباراة في السلام وفي كل الأحوال طلبنا السعة الكاملة لحضور الجماهير".

وأتم "حتى الآن لم نتلق أي خطابات رسمية بشأن تطبيق تقنية الفيديو ولكننا نريد تطبيقها".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع نهائي دوري الأبطال مع إعلان اسم حكمي مباراتي الأهلي والرجاء. (طالع التفاصيل)

وقدم الأهلي طلبا في وقت سابق للسلطات المصرية أعلن فيه رغبته في مواجهة الرجاء بحضور كامل للجماهير. (طالع التفاصيل)

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