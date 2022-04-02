مؤتمر مدرب الهلال: ليس أمامنا سوى الفوز على الأهلي
السبت، 02 أبريل 2022 - 17:16
كتب : حسام نور الدين
شدد دانيل خيمينيز مساعد جواو موتا مدرب الهلال السوداني أن فريقه أمامه مباراة صعبة ضد مضيفه الأهلي مساء الأحد في دوري أبطال إفريقيا.
وقال خيمينيز في مؤتمر صحفي:"مواجهة الأهلي مباراة نهائية، لا نملك فرصة سوى اللعب من أجل الفوز".
وأضاف "نواجه حامل اللقب على ملعبه والذي يستعد جيدا للمباراة. مباراة صعبة وكل المواجهات صعبة سوف نعمل من أجل الفوز. تركيزي شديد على تقديم أداء مميز".
ويظهر خيمينيز في المؤتمرات الصحفية لأن موتا لا يملك رخصة تدريبية A من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء الأحد وتنقلها قناة beIN 3.
ويكفي الأهلي التعادل للتأهل كوصيف عن المجموعة الأولى.
وضمن ماميلودي صنداونز تصدر المجموعة في وقت سابق.
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