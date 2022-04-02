تين هاج يعلق لأول مرة على أنباء تدريبه مانشستر يونايتد

السبت، 02 أبريل 2022 - 12:10

كتب : FilGoal

تين هاج - أياكس

علق إريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام على أنباء توليه القيادة الفنية لمانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل.

وتحدث تين هاج لقناة "سبورت 1" الألمانية قائلا: "تركيزي حاليا منصب على أياكس ولكن في كرة القدم أنت لا تعرف ماذا قد يحدث".

وواصل "لا أريد استبعاد أي شيء".

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وأكمل المدرب الهولندي حديثه "أنا الآن أعمل في أياكس وينتظرنا نهائي الكأس ضد أيندهوفن وهناك ثماني مباريات أخرى بمثابة نهائيات وأريد الاحتفاظ بطاقتي لكل ذلك".

وشدد "أي شيء آخر سيكون بمثابة تشتيت، أعرف أن أي شيء في كرة القدم قد يتغير من يوم لآخر، وإن قررت في يوم ما اتخاذ خطوة أخرى أمنى أن يتفهم المسؤولين هنا موقفي".

وتابع "الكل يعرف بعضه البعض في كرة القدم، وهناك دائما محادثات مع ممثلين من أندية أخرى وهذا طبيعي، مانشستر يونايتد نادي عظيم ولديه جماهير عظيمة لكنني أكرر أن تركيزي حاليا كله مع أياكس ونحن نستعد بالفعل للموسم الجديد".

وأتم تين هاج حديثه "بنهاية كل موسم كنت أجتمع مع مسؤولي أياكس والأمر ذاته سيتكرر بنهاية الموسم الجاري وكل ما أستطيع قوله إن أياكس وتين هاج سعداء جدا مع بعضهما البعض في اللحظة الحالية".

ويقود المدرب صاحب الـ52 عاما أياكس منذ عام 2017 وقاد الفريق للفوز بالدوري الهولندي مرتين وبالمثل للكأس ولقب لكأس السوبر المحلي.

وذكرت التقارير الصحفية أن تين هاج اجتمع بالفعل مع مسؤولي يونايتد للتفاوض حول بنود تعاقده تمهيدا لتوليه المسؤولية خلفا لأولي جونار سولشاير.

ويقود يونايتد حاليا بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري رالف رانجنيك.

أياكس مانشستر يونايتد تين هاج
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