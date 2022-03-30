كشف حساب كيروش مع منتخب مصر

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 00:31

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر

رحل كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي عن تدريب منتخب مصر، بعدما أعلن ذلك عقب عدم التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم. (طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن كيروش رحيله بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة. (طالع التفاصيل)

ويقدم لكم FilGoal.com كشف حساب كيروش مع منتخب مصر.

قاد كيروش منتخب مصر في 20 مباراة ما بين وديات وكأس العرب وتصفيات كأس العالم وبطولة أمم إفريقيا 2021.

وحقق كيروش الفوز مع منتخب مصر في 11 مباراة وهي:

ليبيريا (مباراة ودية)

ليبيا ذهاب وعودة - الجابون - السنغال (تصفيات كأس العالم)

لبنان – السودان – الأردن (كأس العرب)

غينيا بيساو – السودان – المغرب (كأس الأمم الإفريقية)

وتعادل في 6 مباريات مع كل من:

أنجولا (تصفيات كأس العالم)

الجزائر – قطر (كأس العرب)

كوت ديفوار – الكاميرون – السنغال (كأس الأمم الإفريقية)

ومن بين هذه المباريات التي انتهت بالتعادل لعب منتخب مصر مع كيروش ركلات الترجيح 4 مرات، حقق خلالها الفوز على قطر وكوت ديفوار والكاميرون، وخسر أمام السنغال.

وخسر في 3 مباريات أمام كل من:

تونس (البطولة العربية)

نيجيريا (كأس الأمم الإفريقية)

السنغال (تصفيات كأس العالم)

وسجل منتخب مصر مع كيروش 24 هدفا في مختلف البطولات.

وتلقى الفراعنة تحت قيادة كيروش 9 أهداف.

منتخب مصر كيروش تصفيات كأس العالم
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