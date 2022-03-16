قبل مواجهة المريخ.. بيرسي تاو في تدريب الأهلي

تواجد الجنوب إفريقي بيرسي تاو في تدريبات النادي الأهلي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني.

وأجرى الفريق الأول بالنادي الأهلي مسحة طبية عصر اليوم الأربعاء.

ويلعب الأهلي مع المريخ في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الأهلي عبر ستوري فيسبوك فيديو لـ لاعبه يداعب الكرة في التدريب.

الأهلي ينشر فيديو لـ مشاركة بيرسي تاو في تدريبات اليوم.🔴⚽ Via: alahlyegypt/IG pic.twitter.com/vGC4lBO1SW — FilGoal (@FilGoal) March 16, 2022

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أمس أن اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الأمامية، خضع بعدها لفحوصات مبدئية أثبتت إلى حد كبير سلامة اللاعب قبل أن يخضع لفحوصات أكثر دقة بعدها. (طالع التفاصيل)

وانضم بيرسي تاو لصفوف الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي في الصيف الماضي.

ومع الأحمر سجل بيرسي تاو 5 أهداف في 13 مباراة لعبها في مختلف البطولات.

وتعرض تاو في نهاية يناير الماضي لإصابة في العضلة الأمامية، ليعود للتدريبات الجماعية في نهاية فبراير.

وعاد الأهلي من جنوب إفريقيا الأحد الماضي بعد خوض مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق على راحة يومين، فيما اكتفى اللاعبون أمس بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏الإجهاد.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط.

وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق الجنوب إفريقي الصدارة بغض النظر عن آخر مباراتين.

الأهلي فاز على المريخ وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

ويلعب الأهلي مع المريخ الجمعة 18 مارس على ملعب الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء، وينقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتاج الأهلي لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين لضمان الصعود مع صنداونز للدور ربع النهائي.(طالع سيناريوهات التأهل)