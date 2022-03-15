في الجول يكشف – حقيقة إصابة بيرسي تاو

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 22:13

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - الأهلي × صنداونز

لم يتم حسم مدة غياب بيرسي تاو جناح الأهلي، في ظل شعوره بآلام في العضلة الأمامية.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

علم FilGoal.com أن تاو اشتكى في الساعات الماضية من آلام في العضلة الأمامية.

خضع تاو لفحوصات مبدئية أثبتت إلى حد كبير سلامة اللاعب وعدم وجود إصابة كبيرة.

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ولكن، اللاعب سيخضع لفحوصات أكثر دقة وعمق في الساعات المقبلة للتأكد التام من شدة الإصابة.

وانضم بيرسي تاو لصفوف الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي في الصيف الماضي.

ومع الأحمر سجل بيرسي تاو 5 أهداف في 13 مباراة لعبها في مختلف البطولات.

وتعرض تاو في نهاية يناير الماضي لإصابة في العضلة الأمامية، ليعود للتدريبات الجماعية في نهاية فبراير.

الأهلي بيرسي تاو إصابة بيرسي تاو
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