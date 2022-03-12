رقم تاريخي جديد ومجاورة الأساطير.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون

السبت، 12 مارس 2022 - 17:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول نورويتش

واصل محمد صلاح سجله التهديفي الجيد مع ليفربول ليسجل في فوز الريدز بهدفين دون رد على برايتون ضمن مباريات الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفه الـ20 في الدوري ليواصل تربعه على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وأصبح صلاح سادس لاعب في البريميرليج يسجل 20 هدفا في أربعة مواسم مختلفة بعد آلان شيرار وسيرجيو أجويرو وتييري هنري وهاري كين ورود فان نستلروي.

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هدف صلاح أمام برايتون هو الهدف رقم 2000 لليفربول في البريميرليج، ثاني فريق يصل لهذا الرقم بعد مانشستر يونايتد صاحب الـ2173 هدفا.

صلاح أصبح رابع لاعب يشارك في 30 هدفًا (سجل 20، صنع 10) أو أكثر في الدوري في ثلاث مواسم مختلفة بعد آلان شيرار وتييري هنري وهاري كين.

وغادر صلاح ملعب أميكس بسبب الإصابة في الدقيقة 64. (طالع تصريحات كلوب عن الإصابة)

نستعرض معا أرقام محمد صلاح في المباراة أمام برايتون

الدقيقة: 64

التسديدات: 5

التسديدات على المرمى: 3

المراوغات الناجحة: 2

التمريرات الصحيحة: 11 بدقة 65%

صناعة الفرص: 1

الفوز بالثنائيات: 2

صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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