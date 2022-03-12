كلوب: إصابة محمد صلاح لا تبدو كبيرة

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الإصابة التي تعرض لها نجمه محمد صلاح ليست كبيرة.

وصرح الألماني بعد مباراة ناديه ضد برايتون اليوم السبت "سنرى حجم الإصابة، محمد صلاح يعتقد أنها ليست كبيرة".

وواصل "أعتقد أنها كانت نتيجة محاولته قبل ركلة الجزاء حين سدد الكرة واصطدم بمدافع. أعتقد أن قدمه تمددت أكثر من اللازم، سنرى الأمر".

وسجل محمد صلاح هدف فريقه الثاني خلال انتصاره على مضيفه برايتون بنتيجة 2-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واصطدمت قدم محمد صلاح اليسرى بمدافع من برايتون في الدقيقة 56 أثناء محاولة على مرمى منافسه، ويبدو أنها سببت له بعض الألم.

وسقط قائد مصر في الملعب مباشرة بعد تسجيله لركلة الجزاء وفي الدقيقة 65 خرج من الملعب سيرا إثر شعوره بألم في قدمه وشارك ديوجو جوتا بدلا منه.

ورفع صلاح رصيده إلى 20 هدفا معززا تصدره لترتيب هدافي الموسم الجاري من الدوري.

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال في لقاء مرتقب يوم الأربعاء لحساب الدوري قبل أن يحل ضيفا على نوتنجام فورست يوم 20 مارس في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.