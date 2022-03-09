دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع صنداونز.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 10:18

كتب : FilGoal

هدف فوز الأهلي على المريخ السوداني

يستعد الأهلي لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام الهلال السوداني دون أهداف قبل أن يخسر أمام صنداونز بهدف دون مقابل ثم يفوز على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة الأولى بأربع نقاط وهو نفس رصيد المريخ السوداني خلف صنداونز المتصدر بثلاث نقاط.

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وأعلن الأهلي في وقت سابق تجديد تعاقده مع بيتسو موسيماني لمدة عامين قادمين. (طالع التفاصيل)

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ويلعب الأهلي مع صنداونز الجنوب إفريقيا يوم السبت 12 مارس المقبل.

وتبدأ المباراة في تمام الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويتواجد 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز. (تعرف على القائمة)

ويدافع الأهلي عن لقبه للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز بالبطولة عامي 2020 و2021.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 10 مرات في تاريخه كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 10 مباريات.

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