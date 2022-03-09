دوري أبطال إفريقيا - 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز

أعلن الأهلي قائمته لمواجهة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا بتواجد 23 لاعبا.

ويلعب الأهلي مع صنداونز في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ8 للدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تجديد تعاقده مع بيتسو موسيماني لمدة عامين قادمين. (طالع التفاصيل)

ووجه موسيماني رسالة لجماهير الأهلي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد عبد المنعم – محمد هاني – كريم فؤاد – محمود وحيد – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة – أحمد عبد القادر – محمد محمود – طاهر محمد – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – بيرسي تاو

الهجوم: حسام حسن – محمد شريف

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المريخ السوداني بفارق 3 نقاط عن صنداونز المتصدر.