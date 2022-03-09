دوري أبطال إفريقيا - 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 02:26

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

هدف محمد مجدي أفشة أمام بيراميدز

أعلن الأهلي قائمته لمواجهة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا بتواجد 23 لاعبا.

ويلعب الأهلي مع صنداونز في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ8 للدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

أخبار متعلقة
مؤتمر موسيماني: كان من المهم أن أفوز على بيراميدز.. امنحوني الوقت وشاهدوا الأهلي وقتها إيهاب جلال: الأهلي الأكثر توفيقا.. وعبد الله ورمضان لم يتأثرا بضغط الجمهور الأحمر إلى القمة.. الأهلي يهزم بيراميدز بثلاثية ويكبد إيهاب جلال الخسارة الأولى في الدوري 5 أرقام من فوز الأهلي على بيراميدز.. ثاني أكبر انتصار واستمرار تفوق موسيماني على إيهاب جلال

وأعلن الأهلي في وقت سابق تجديد تعاقده مع بيتسو موسيماني لمدة عامين قادمين. (طالع التفاصيل)

ووجه موسيماني رسالة لجماهير الأهلي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد عبد المنعم – محمد هاني – كريم فؤاد – محمود وحيد – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة – أحمد عبد القادر – محمد محمود – طاهر محمد – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – بيرسي تاو

الهجوم: حسام حسن – محمد شريف

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المريخ السوداني بفارق 3 نقاط عن صنداونز المتصدر.

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
التعليق الأول من موسيماني بعد تجديد تعاقده مع الأهلي عاجل - الأهلي يعلن تجديد تعاقد موسيماني قمصان: الفوز على بيراميدز خطوة مهمة في مشوار الدوري.. ولم نحسم البطولة السولية: هدفي في بيراميدز توفيق من الله والأداء لتعويض الجمهور عن مباراة المريخ عبد الحفيظ: اللاعبون كانوا على قدر التحدي في الأسبوع الصعب كريم فؤاد: أغلقنا صفحة بيراميدز ونستعد لـ صنداونز.. وهدفنا استرداد لقب الدوري مؤتمر موسيماني: كان من المهم أن أفوز على بيراميدز.. امنحوني الوقت وشاهدوا الأهلي وقتها إيهاب جلال: الأهلي الأكثر توفيقا.. وعبد الله ورمضان لم يتأثرا بضغط الجمهور
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز 20 دقيقة | مصر
التعليق الأول من موسيماني بعد تجديد تعاقده مع الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
عاجل - الأهلي يعلن تجديد تعاقد موسيماني ساعة | الدوري المصري
إيقاف مجلس النادي 5 سنوات وعام بدون جماهير.. إعلان عقوبات مباراة كويريتارو وأطلس 2 ساعة | أمريكا
صلاح بعد ارتطام الكرة بالقائم مرتين: ربما سأسجل هاتريك المرة المقبلة.. والأهم أن الهزيمة ليست بالدوري 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قمصان: الفوز على بيراميدز خطوة مهمة في مشوار الدوري.. ولم نحسم البطولة 2 ساعة | الدوري المصري
دوري الأبطال - إنتر يفوز وليفربول يتأهل رغم قذيفة لاوتارو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال - أول المتأهلين لربع النهائي.. بايرن ميونيخ يدهس سالزبورج بسباعية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار