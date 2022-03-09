التعليق الأول من موسيماني بعد تجديد تعاقده مع الأهلي

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 02:19

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني الأهلي صنداونز

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني رسالة إلى جماهير الأهلي بعد تجديد تعاقده مع الأحمر.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تجديد تعاقده مع بيتسو موسيماني لمدة عامين قادمين.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي: "سعيد لحدوث عديد الأشياء الجيدة اليوم".

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وأضاف "الفريق لعب بشكل جيد جدا وفزنا بمباراة عانينا لكي نفوز بها في آخر 15 شهرا، وفزنا بها بإقناع".

وتابع "أشكر الخطيب على الثقة التي وضعها هو ومجلس الإدارة وإيمانهم بي".

وواصل "قاموا بتقديم عقد جديد وقعنا عليه الآن، وأنا سعيد بوجودي مع الأهلي حتى من قبل التجديد".

وأردف "أشكر اللاعبين والجهاز الفني وكل الأفراد المتواجدين حتى من يهتم بأرض الملعب وينظفون الأرض، وأشكر بالأخص عائلتي".

واستطرد "أشكر جماهير الأهلي على الثقة والإيمان بي، ليس بسبب الفوز اليوم ولكن منذ لحظة تواجدي هنا".

واستكمل "القادم أفضل، هناك بعض الأشياء لم تستقر من الناحية الفنية بعد".

وأتم "لسوء أو حسن الحظ يجب أن نستمر في الفوز بالألقاب، ما زلنا نفوز والقادم أفضل".

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن للدوري المصري.

وقال الأهلي في بيانه الرسمي: "انطلاقًا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادى عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي".

وأضاف "وقام المدير الفنى للأهلى ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة، وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية".

ويسافر الأهلي إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي السبت المقبل 12 مارس.

وتولى موسيماني مهمة تدريب الأهلي في أكتوبر 2020 خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وأشرف موسيماني على تدريب الأهلي في 88 مباراة، حقق خلالها 56 انتصارا و25 تعادلا وخسر 7 مباريات.

وسجل الأهلي تحت قيادة موسيماني 171 هدفا واستقبل 64 هدفا.

موسيماني فاز مع الأهلي بلقبين لـ دوري أبطال إفريقيا ولقبين لـ السوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين وكأس مصر مرة واحدة.

ويتصدر الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل وحيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة صندوانز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المريخ السوداني بفارق 3 نقاط عن صنداونز المتصدر.

ويعد الثنائي محمد مجدي أفشة وأليو ديانج أكثر اللاعبين مشاركة تحت قيادة موسيماني برصيد 76 مباراة، يأتي بعده أليو ديانج بـ 76 مباراة ثم حسين الشحات 69 مباراة.

ويتصدر محمد شريف قائمة هدافي الأهلي تحت قيادة موسيماني برصيد 35 هدف.

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