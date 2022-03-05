تشكيل المريخ - أدجوماري يقود ثلاثي الهجوم ضد الأهلي

السبت، 05 مارس 2022 - 19:36

كتب : محمد عبد العظيم

المريخ × الهلال

يقود النيجيري توني أدجوماري هجوم المريخ في مواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ المريخ بثلاثي في الهجوم لمواجهة الأهلي على ملعب الأهلي we السلام.

وجاء تشكيل المريخ:

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حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس

الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني

الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب

ويحتل المريخ المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بتعادل مع صنداونز وفوز على الهلال السوداني.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من تعادل مع الهلال وخسارة من صنداونز.

ويتصدر بطل جنوب إفريقيا الترتيب برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

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