مؤتمر جوارديولا: رانجينك هو أب الضغط وأنظر لهذه الفرق

الجمعة، 04 مارس 2022 - 18:53

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بمنافسه الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة الدربي المرتقبة في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وكان بيب قد أعلن إصابة روبن دياز وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب في ضربة موجعة لسيتي. (طالع التفاصيل)

وتحدث بيب عن لاعب أولكسندر زينتشينكو في المؤتمر الصحفي قائلا: "الأمور تزداد سوءا في الحرب، اللاعب يساعد في المشاريع الخاصة ببلاده وأشياء عديدة، أحيانا يُطلعنا على بعض الأخبار، يعرف أكثر من أي شخص آخر، عائلته هنا والأمور تسوء، الأمر مستمر منذ 8-9 أيام، ونأمل ألا تطول".

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وأضاف عن مواجهة رالف رانجنيك المدير الفني الحالي لـ مانشستر يونايتد: "رانجنيك هو أب الضغط والتحولات والانطلاق من العمق، رأيت ليفربول وساوثامبتون والآن جيسي مارش مع ليدز يونايتد، القليل مع توخيل لكنه يفضل اللعب على الأطراف قليلا، أغلب الأندية الكبيرة هنا 5-6 منها تلعب بتلك الطريقة مثل ليفربول وتشيلسي وساوثامبتون وليدز الآن، عمله في ألمانيا استثنائي، مدرسة رائعة في كرة القدم تجدها في لايبزج والنمسا وأمريكا، الكل يلعب بنفس الطريقة، جاء هنا والآن ترى بعض الأفكار مما يريده".

وواصل "في كل الأوقات يكون يونايتد فريق تنافسي، عندما لعبت نهائي دوري الأبطال ضد السير أليكس فيرجسون، العام الماضي خضنا المباراة النهائية، هناك احترام هائل لتاريخ النادي وجودة اللاعبين، لا يهم ماذا يحدث، الكثير من الاحترام، لا يهم المدربين السابقين، دائما الاحترام".

وأكمل "عندما وصلنا لـ 14-18 مباراة على التوالي دون هزيمة، نخوض مباراة جيدة، لا أرى ماذا حدث في الماضي، دائما أنظر للمباراة القادمة أمامي، حققنا 3 ألقاب في 5 أعوام، في البطولات الإقصائية وصلنا للنهائي وفزنا".

وفاز بيب على يونايتد خلال 19 مواجهة سابقة في 10 مباريات وخسر 6 وتعادل في 3 بجميع المسابقات.

وأتم "فريق السير أليكس فيرجسون هيمن على الدوري الإنجليزي خلال 3 عقود سابقة، لم أت من أجل الفوز خصيصا على يونايتد، سيكون الأمر مرضيا للاقتراب أكثر من الفوز بالدوري الإنجليزي، لا يتعلق الأمر بالإحصائيات ضد يونايتد، إذ فزنا عليهم فهنئيا لنا، أعلم أنهم فازوا علينا، ولذلك سأحاول الفوز في تلك المباراة".

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقه ليفربول وللأخير مباراة أقل.

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