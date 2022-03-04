جوارديولا يعلن غياب روبن دياز لشهر ونصف
الجمعة، 04 مارس 2022 - 16:06
كتب : FilGoal
تلقى مانشستر سيتي ضربة قوية بغياب مدافعه روبن دياز لفترة تصل لشهر ونصف.
وكشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة غياب روبن دياز وناثان أكي عن الدربي ضد مانشستر يونايتد الأحد المقبل.
وقال جوارديولا: "ناثان أكي وروبن دياز لن يتواجدا في الدربي".
وأكمل "روبن دياز سغيب لفترة تصل من 4 لـ6 أسابيع".
وأضاف "لدينا فقط قلبي دفاع متاحين وهذا ما يحدث خلال الموسم، الناس يقولون إننا كنا محظوظين أثناء تفشي فيروس كورونا".
وبذلك لا يمتلك سيتي حاليا قلبي دفاع متاحين لخوض المباريات سوى أيمريك لابورتي وجون ستونز.
ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقه ليفربول وللأخير مباراة أقل.
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