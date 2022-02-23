منافس الزمالك- تقرير: الوداد يستعيد بديع أووك.. وغياب طويل لمدافعه

استعاد الوداد المغربي خدمات لاعبه بديع أووك قبل مواجهة الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.(طالع التفاصيل)

بحسب موقع "Le 360" المغربي، فإن بديع أووك عاد لتدريبات الوداد الجماعية استعدادا لمواجهة حسنية أغادير في الدوري ثم الزمالك في دوري الأبطال.

وتعرض بديع أووك للإصابة أثناء مواجهة سريع وادي زم في الجولة 17 من الدوري المغربي.

وغاب بديع أووك عن مباراة الوداد مع بترو أتليتكو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

يذكر أن الوداد سيفتقد خدمات مدافعه إبراهيم كومارا لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

وأعلن الزمالك في وقت سابق قائمة لاعبيه المسافرين إلى المغرب لمواجهة الوداد. (طالع التفاصيل)

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.