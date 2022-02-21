دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الوداد.. والقنوات الناقلة

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

ساجرادا - الزمالك

يحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الزمالك إلى المغرب يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط.

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أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتلعب المباراة السبت المقبل 26 فبراير.

ويقام اللقاء على مركب محمد الخامس في المغرب.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للدوري المصري برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.

على الجانب الآخر، يتواجد الوداد المغربي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد 17 مباراة بفارق 8 نقاط عن الرجاء.

الزمالك الوداد دوري أبطال إفريقيا
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