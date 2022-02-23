قائمة الزمالك المسافرة لمواجهة الوداد.. عودة زيزو واستمرار غياب طارق حامد

أعلن نادي الزمالك قائمة اللاعبين المسافرين مع الفريق إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القائمة شهدت عودة أحمد سيد زيزو بعد الشفاء من فيروس كورونا، وتواصل غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق.

وتحركت بعثة الزمالك مسافرة إلى المغرب صباح اليوم لمواجهة الوداد.

ووصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في وقت سابق إلى المغرب بعد سفره مباشرة من أنجولا بعد شفاءه من فيروس كورونا.

وجاءت قائمة الزمالك التي ستتواجد في المغرب كالتالي:

.حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد - السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حازم إمام - محمد طارق - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - إمام عاشور - إسلام جابر - سيف جعفر - يوسف أوباما - ماجد هاني - سيد نيمار - محمد أوناجم

خط الهجوم: عمر السعيد - سيف الدين الجزيري - حسام أشرف

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.