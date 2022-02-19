مؤتمر مدرب مازيمبي: غياب 3 لاعبين لن يؤثر علينا أمام المصري ونلعب تحت أي ظروف

السبت، 19 فبراير 2022 - 15:46

كتب : FilGoal

الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي

أوضح الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لـ مازيمبي الكونغولي أن غياب 3 لاعبين عن صفوف فريقه ضد المصري لن يؤثر على الأداء.

ويستضيف المصري الفريق الكونغولي في مباراة تقام على ملعب برج العرب غدا الأحد في السادسة مساءً.

وقال دوما في المؤتمر الصحفي: "الحضور الجماهيري سيُضفي إثارة كبيرة على أجواء المباراة".

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وأضاف "فريقي يمتلك من الخبرات ما يؤهله للعب تحت أي ظروف، المباراة ستكون صعبة للغاية، خاصة في ظل حرص كلا الفريقين على تحقيق الفوز".

وأشار "سنخوض المباراة منقوصين من ثلاثة لاعبين وهم: كاباسو تشونجو وكيفين منيدكو وكريست كينسنجالا، ورغم ذلك فإن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد لتقديم عرض قوي يليق بفريق مازيمبي صاحب الخبرات الإفريقية الكبيرة وكذلك بالكرة الكونغولية صاحبة التاريخ الكبير على المستوى القاري".

وقال كريستيان كوامي لاعب الفريق: "جاهزون لخوض المباراة، وندرك جميعا داخل الفريق قوة فريق المصري وهو ما سيُضفي صعوبة كبيرة على اللقاء المرتقب".

وأعلن النادي المصري الحصول على موافقة بحضور خمسة آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام مازيمبي في الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وكان المصري قد تعادل خارج ملعبه في مباراة الجولة الأولى أمام القطن الكاميروني.

فيما فاز مازيمبي على أوتوهو بهدف دون رد ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

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