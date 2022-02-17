المصري يعلن حضور خمسة آلاف مشجع لمواجهة مازيمبي في الكونفدرالية

أعلن النادي المصري الحصول على موافقة بحضور خمسة آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام مازيمبي في الكونفدرالية.

ويستضيف المصري فريق مازيمبي الكونغولي في السادسة من مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

وكان المصري قد تعادل خارج ملعبه في مباراة الجولة الأولى أمام القطن الكاميروني.

وكشف بيان النادي المصري "تلقت إدارة النادي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بموافقة الجهات المعنية على حضور خمسة آلاف مشجع لمباراة مازيمبي".

وأضاف "أكد اتحاد الكرة في خطابه أن يكون حجز تذاكر المباراة من خلال منظومة تذكرتي وذلك بعد استيفاء كافة إجراءات التسجيل واستخراج بطاقة المشجع والحصول على تذكرة المباراة".

واختتم البيان "تمنع الجهات المعنية تماما دخول المباريات لغير المشجعين الحاصلين على بطاقة المشجع وتذكرة المباراة وفقا لمنظومة تذكرتي".

ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسيلعب المصري مباراته الثانية في دور المجموعات أمام مازيمبي يوم 20 فبراير المقبل على ملعب برج العرب.