مؤتمر شديد قناوي: جمهور المصري سيُحدث الفارق أمام مازيمبي.. والفوز يضعنا في الصدارة مبكرا

أوضح أحمد شديد قناوي قائد المصري البورسعيدي أن الحضور الجماهيري سيُحدث الفارق في مواجهة مازيمبي بالجولة الثانية من دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف المصري الفريق الكونغولي في مباراة تقام على ملعب برج العرب غدا الأحد في السادسة مساءً.

وقال شديد قناوي في المؤتمر الصحفي: "جمهور المصري سيُحدث الفارق خلال مباراة النسور الخضر أمام مازيمبي".

وأشار "جماهير المصري العظيمة تظل دائما هي اللاعب رقم 1 بما تقدمه من دعم ومؤازرة هائلة للاعبيها على مدار شوطي المباراة".

وأكمل "مستعدون لتقديم عرض قوي والخروج بنقاط المباراة الثلاث والتي ستضع الفريق في الصدارة مبكرا لتعطي اللاعبين الدافع والحافز قبل الخروج لمواجهة أوتوهو الكونغولي بالجولة الثالثة من البطولة".

وأعلن النادي المصري الحصول على موافقة بحضور خمسة آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام مازيمبي في الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وكان المصري قد تعادل خارج ملعبه في مباراة الجولة الأولى أمام القطن الكاميروني.

فيما فاز مازيمبي على أوتوهو بهدف دون رد ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.