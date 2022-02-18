سوموديكا لـ في الجول: اقترابي من تدريب الزمالك؟ لم يتواصل معي أحد سواء رسميا أو شفهيا

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 00:13

كتب : محمد عبد العظيم

ماريوس سوموديكا

رد ماريوس سوموديكا المدرب الروماني على التقارير التي ربطته بتدريب الزمالك.

وانتشرت تقارير رومانية تشير لاقتراب المدير الفني السابق لمالاتياسبور التركي من قيادة الأبيض.

وقال ماريوس سوموديكا لـ FilGoal.com: "سعيد بأن يكون الزمالك مهتما بي، هو نادي كبير ولديه جماهير كبيرة وهم مجانين بحب النادي".

أخبار متعلقة
مدرب ساجرادا لـ في الجول: سنلعب ضد الزمالك على الفوز.. وشاهدت دقائق من مواجهتهم ضد بترو أتليتكو منافس الزمالك - تقرير مغربي: راحة 10 أيام للاعب الوداد بسبب إصابة في الرأس مران الزمالك – تدريبات بدنية وتقسيمة قوية في أول تدريب بأنجولا وكيل أبو جبل لـ في الجول: هناك تفاوض مع النصر لكن الأولوية لـ الزمالك

"لكن لم يتواصل معي أحد من الزمالك، فقط وكلاء يتواصلون معي للعمل في مصر، لكن لا أعرف هل يكون ذلك من أجل الزمالك أم ناد آخر ليس لدي علم".

وشدد "ما أستطيع قوله بأنه ليس هناك أي محادثات مع الزمالك سواء رسميا أو شفهيا".

وواصل "الزمالك هو أحد أكبر الأندية في إفريقيا وشرف كبير لي أن يفكر أحد من النادي أن يمنحني فرصة تدريبه".

وأتك "سيكون تحدي كبير بالنسبة لي بالعمل في الزمالك، لكن لا شئ حدث مما أثير في الإعلام حول وجود مفاوضات".

المدرب البالغ 50 عاما يمتلك مشوارا تدريبيا كبيرا، بدأ في 2005 رفقة رابيد بوخارست الروماني، وسبق له تدريب الشعب الإماراتي والشباب السعودي وكلوج وأسترا جورجيو الروماني.

كمدرب توج بلقب الدوري الروماني 2015-16 وكأس السوبر رفقة أسترا جورجيو، ووصافة كأس السوبر 2021 مع كلوج.

وسبق أن فاز بجائزة أفضل مدرب في رومانيا عام 2016 من صحيفة "سبورتريلور جازيتا الرومانية".

وارتبط اسم سوموديكا بتدريب الزمالك في 2017 إذ تنافس في ذلك الوقت مع باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك. (طالع تصريحات الروماني لـ FilGoal.com آنذاك)

ونفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نية مجلس الإدارة التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي عندما يحل ضيفا عليه يوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك ماريوس سوموديكا
نرشح لكم
يحيى الكومي: ديسابر المرشح الأبرز لتدريب الإسماعيلي.. وحسني عبد ربه طلب منصبا لا وجود له الإسماعيلي يعلن قبول استقالة خوان براون.. وإيقاف مستحقات اللاعبين يحيى الكومي لـ في الجول: اتفقنا مع خوان براون على فسخ التعاقد بشكل ودي خبر في الجول – اجتماع حاسم في الإسماعيلي لبحث مصير براون.. وظهور مرشح جديد لخلافته مدرب سيراميكا كليوباترا يشيد بإدارة الشعباني ويكشف سر تغيير التشكيل قبل المباراة وكيل أبو جبل لـ في الجول: هناك تفاوض مع النصر لكن الأولوية لـ الزمالك الشعباني: الجلوس في الطائرة سبب الإصابات.. والتأجيل ضرورة لأن المصري لا يمثل نفسه رئيس النصر السعودي لـ في الجول: ضم أبو جبل؟ 1000 وكيل عرضه علينا.. ولم نتخذ قرارنا حتى الآن
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي – يوم العودة في النتيجة.. انتصار أتالانتا وبورتو وإشبيلية 37 دقيقة | أوروبا
تشافي: لم نستحق التعادل.. وهذا ما يجب أن يفعله ديمبيلي 44 دقيقة | أوروبا
دوري المؤتمر الأوروبي - ليستر يضرب برباعية.. مارسيليا يهزم كاراباج 58 دقيقة | أوروبا
سوموديكا لـ في الجول: اقترابي من تدريب الزمالك؟ لم يتواصل معي أحد سواء رسميا أو شفهيا 59 دقيقة | الدوري المصري
سباليتي: برشلونة استحق التعادل.. وركلة الجزاء؟ لمست إصبع جيسوس الصغير ساعة | أوروبا
مدرب ساجرادا لـ في الجول: سنلعب ضد الزمالك على الفوز.. وشاهدت دقائق من مواجهتهم ضد بترو أتليتكو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
يحيى الكومي: ديسابر المرشح الأبرز لتدريب الإسماعيلي.. وحسني عبد ربه طلب منصبا لا وجود له ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعلن قبول استقالة خوان براون.. وإيقاف مستحقات اللاعبين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض