سوموديكا لـ في الجول: اقترابي من تدريب الزمالك؟ لم يتواصل معي أحد سواء رسميا أو شفهيا

رد ماريوس سوموديكا المدرب الروماني على التقارير التي ربطته بتدريب الزمالك.

وانتشرت تقارير رومانية تشير لاقتراب المدير الفني السابق لمالاتياسبور التركي من قيادة الأبيض.

وقال ماريوس سوموديكا لـ FilGoal.com: "سعيد بأن يكون الزمالك مهتما بي، هو نادي كبير ولديه جماهير كبيرة وهم مجانين بحب النادي".

"لكن لم يتواصل معي أحد من الزمالك، فقط وكلاء يتواصلون معي للعمل في مصر، لكن لا أعرف هل يكون ذلك من أجل الزمالك أم ناد آخر ليس لدي علم".

وشدد "ما أستطيع قوله بأنه ليس هناك أي محادثات مع الزمالك سواء رسميا أو شفهيا".

وواصل "الزمالك هو أحد أكبر الأندية في إفريقيا وشرف كبير لي أن يفكر أحد من النادي أن يمنحني فرصة تدريبه".

وأتك "سيكون تحدي كبير بالنسبة لي بالعمل في الزمالك، لكن لا شئ حدث مما أثير في الإعلام حول وجود مفاوضات".

المدرب البالغ 50 عاما يمتلك مشوارا تدريبيا كبيرا، بدأ في 2005 رفقة رابيد بوخارست الروماني، وسبق له تدريب الشعب الإماراتي والشباب السعودي وكلوج وأسترا جورجيو الروماني.

كمدرب توج بلقب الدوري الروماني 2015-16 وكأس السوبر رفقة أسترا جورجيو، ووصافة كأس السوبر 2021 مع كلوج.

وسبق أن فاز بجائزة أفضل مدرب في رومانيا عام 2016 من صحيفة "سبورتريلور جازيتا الرومانية".

وارتبط اسم سوموديكا بتدريب الزمالك في 2017 إذ تنافس في ذلك الوقت مع باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك. (طالع تصريحات الروماني لـ FilGoal.com آنذاك)

ونفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نية مجلس الإدارة التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي عندما يحل ضيفا عليه يوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.