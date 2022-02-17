الزمالك ينفي التفاوض مع حسام البدري

الخميس، 17 فبراير 2022 - 10:24

كتب : FilGoal

حسام البدري

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نية مجلس الإدارة التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك بدأ مفاوضاته مع حسام البدري لتولي المسؤولية خلفا لباتريس كارتيرون.

وكان الزمالك قد خسر في مباراته الأخيرة أمام سموحة في الدوري بهدفين دون مقابل بينما تعادل في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام بترو أتليتكو بهدفين لكل منهما.

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وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "نفى مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الشائعات التي ترددت في الأونة الأخيرة حول نية مسؤولي القلعة البيضاء في التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر".

وأضاف "يؤكد مرتضى منصور أن ما تردد حول تفكير الزمالك في التعاقد مع البدري هو خبر كاذب لا أساس له من الصحة سواء حاليا أو في المستقبل".

وتابع "الهدف من بث هذه الأخبار هو ضرب استقرار الفريق، مرتضى منصور يكن كل الاحترام والتقدير لحسام البدري ولكن لا أساس من الصحة للتفكير في التفاوض معه".

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي عندما يحل ضيفا عليه يوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك حسام البدري مرتضى منصور
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