نائب رئيس الهلال: بيان اتحاد الكرة المصري سابقة خطيرة.. من أصدره له "اليد العليا"

يرى الطاهر يونس نائب رئيس نادي الهلال السوداني، أن بيان شكر اتحاد الكرة المصري، للاتحاد الإفريقي (كاف)، يعد سابقة خطيرة.

وفي وقت سابق، وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر لـ كاف، على "استجابته لطلبه بحماية الأهلي، عن طريق إقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا بدون جمهور في ظل الأجواء المحيطة بالمباراة".

وقال يونس عبر إذاعة أم درمان: "نعتقد أن مطلبنا عادل، وبنهاية اليوم الخميس أو صباح الجمعة سيتغير قرار كاف".

وكشف "قرأت أن الاتحاد المصري شكر كاف على أنه حرم جمهور الهلال من رؤية فريقه. هذه سابقة خطيرة تؤكد وتعزز ما ذهبنا إليه. ماذا تغير في 4 ساعات بالسودان؟".

وأوضح "خطاب كاف يقول إنه حصل على معلومات تخص الوضع الأمني في السودان، هل لديهم تواصل مع جهاز استخباراتي سوداني؟ عليهم اتخاذ قرارهم بناء على ما يوفره الهلال واتحاد الكرة السوداني".

وشدد "كاف لا يعير أي اهتمام بالاتحاد السوداني، أو مؤسسات الكرة السودانية".

وأتم "مراكز القوة تسيطر على كاف، ومن أصدر بيانا يشكر فيه كاف بالتأكيد له اليد العليا".

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.