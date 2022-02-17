نائب رئيس الهلال: بيان اتحاد الكرة المصري سابقة خطيرة.. من أصدره له "اليد العليا"

الخميس، 17 فبراير 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

يرى الطاهر يونس نائب رئيس نادي الهلال السوداني، أن بيان شكر اتحاد الكرة المصري، للاتحاد الإفريقي (كاف)، يعد سابقة خطيرة.

وفي وقت سابق، وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر لـ كاف، على "استجابته لطلبه بحماية الأهلي، عن طريق إقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا بدون جمهور في ظل الأجواء المحيطة بالمباراة".

وقال يونس عبر إذاعة أم درمان: "نعتقد أن مطلبنا عادل، وبنهاية اليوم الخميس أو صباح الجمعة سيتغير قرار كاف".

أخبار متعلقة
ربيعة: مشوار دور المجموعات يحتاج إلى التركيز.. وكأس العالم للأندية انتهت ونستعد للهلال مؤتمر موسيماني: هدفنا دوري الأبطال.. لعبنا في أجواء أصعب من قبل اتحاد الكرة يشكر كاف على "استجابته لطلبه" وإقامة مباراة الهلال ضد الأهلي دون جمهور

وكشف "قرأت أن الاتحاد المصري شكر كاف على أنه حرم جمهور الهلال من رؤية فريقه. هذه سابقة خطيرة تؤكد وتعزز ما ذهبنا إليه. ماذا تغير في 4 ساعات بالسودان؟".

وأوضح "خطاب كاف يقول إنه حصل على معلومات تخص الوضع الأمني في السودان، هل لديهم تواصل مع جهاز استخباراتي سوداني؟ عليهم اتخاذ قرارهم بناء على ما يوفره الهلال واتحاد الكرة السوداني".

وشدد "كاف لا يعير أي اهتمام بالاتحاد السوداني، أو مؤسسات الكرة السودانية".

وأتم "مراكز القوة تسيطر على كاف، ومن أصدر بيانا يشكر فيه كاف بالتأكيد له اليد العليا".

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الهلال في إفريقيا
نرشح لكم
مران الأهلي - محاضرة نظرية من موسيماني استعدادا للقاء الهلال ربيعة: مشوار دور المجموعات يحتاج إلى التركيز.. وكأس العالم للأندية انتهت ونستعد للهلال مؤتمر موسيماني: هدفنا دوري الأبطال.. لعبنا في أجواء أصعب من قبل بي إن: الهلال يلجأ للمحكمة الرياضية لاستئناف قرار حرمان الجماهير من حضور مباراة الأهلي اتحاد الكرة يشكر كاف على "استجابته لطلبه" وإقامة مباراة الهلال ضد الأهلي دون جمهور طارق قنديل: نحن جماهير قبل أن نكون أعضاء مجلس إدارة.. وموقف التجديد لـ موسيماني موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا.. القنوات الناقلة موعد مباراة الأهلي أمام الهلال في دوري أبطال إفريقيا.. القنوات الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
برونو فيرنانديز يتحدث عن المقارنة مع صلاح وهاري كين 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الزمالك يعزز صدارته.. والأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المحترفين 16 دقيقة | رياضات أخرى
ركلة جزاء تساوي بين الطرفين.. المصري يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 53 دقيقة | الدوري المصري
التألق مستمر.. مصطفى فتحي يعطل الاتحاد بعد 10 انتصارات متتالية ساعة | السعودية
استراحة الدوري الأوروبي - برشلونة (0) (1) نابولي.. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
إندبندنت: عرض خيالي من سان جيرمان لـ مبابي "لن يمكن لأحد مساواته" ساعة | الدوري الفرنسي
رومانو: صراع ثلاثي على ضم نصير مزراوي ساعة | أوروبا
تشكيل الدوري الأوروبي - ثلاثي صفقات يناير يقود برشلونة.. وأوسيمين يجاور إنسيني في نابولي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض