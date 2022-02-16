خبر في الجول - معلول لم يستكمل المران.. واختبار طبي في السودان
الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 13:51
كتب : أحمد الخولي
نرشح لكم
مصدر من الاتحاد السوداني لـ في الجول: مباراة الهلال والأهلي بحضور 15 ألف مشجع مدرب الهلال لـ في الجول: مواجهة الأهلي ليست جيدة في هذا الوقت.. ونفتقد لمهاجمنا قائمة الأهلي – عودة حسام حسن ومحمد محمود.. وانضمام عبد المنعم للقاء الهلال السوداني قائمة الزمالك - السعيد والجزيري في الهجوم لمواجهة ساجرادا.. وغياب طارق حامد وحازم إمام الهلال السوداني: مندهشون من خطوة المريخ.. وسنفوز على الأهلي استعدادا للأهلي.. الهلال السوداني يفوز على شبابه وديا غياب أيمن أشرف عن مباراة الأهلي والهلال السوداني محمد الشناوي يشارك في مران الأهلي
أخر الأخبار
أرقام مميزة تنتظر محمد صلاح أمام إنتر 41 دقيقة | المحترفون