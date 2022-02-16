قائمة الأهلي – عودة حسام حسن ومحمد محمود.. وانضمام عبد المنعم للقاء الهلال السوداني

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي قائمة الفريق التي تغادر السودان لمواجهة الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء الهلال في الخرطوم في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة محمد عبد المنعم العائد من الإعارة، والذي انضم لقائمة الأهلي الإفريقية مؤخرا.

وكذلك شهدت عودة الثنائي حسام حسن ومحمد محمود من الإصابة، وغياب محمد الشناوي. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ

الهجوم: حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني - محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.