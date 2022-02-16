قائمة الأهلي – عودة حسام حسن ومحمد محمود.. وانضمام عبد المنعم للقاء الهلال السوداني

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 12:16

كتب : حسام نور الدين

احتفال لاعبو الأهلي بالهدف ضد الهلال - كأس العالم للأندية

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي قائمة الفريق التي تغادر السودان لمواجهة الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء الهلال في الخرطوم في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة محمد عبد المنعم العائد من الإعارة، والذي انضم لقائمة الأهلي الإفريقية مؤخرا.

أخبار متعلقة
الهلال السوداني: مندهشون من خطوة المريخ.. وسنفوز على الأهلي استعدادا للأهلي.. الهلال السوداني يفوز على شبابه وديا موسيماني: شعوري مختلط بعد البرونزية وما فعله توخيل أسعدني.. والخسارة في الأهلي "جنازة" غياب أيمن أشرف عن مباراة الأهلي والهلال السوداني

وكذلك شهدت عودة الثنائي حسام حسن ومحمد محمود من الإصابة، وغياب محمد الشناوي. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ

الهجوم: حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني - محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
قائمة الزمالك - السعيد والجزيري في الهجوم لمواجهة ساجرادا.. وغياب طارق حامد وحازم إمام الهلال السوداني: مندهشون من خطوة المريخ.. وسنفوز على الأهلي استعدادا للأهلي.. الهلال السوداني يفوز على شبابه وديا غياب أيمن أشرف عن مباراة الأهلي والهلال السوداني
أخر الأخبار
أبو عبلة يكشف موعد عودة بيرسي تاو للتدريبات الجماعية 8 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – عودة حسام حسن ومحمد محمود.. وانضمام عبد المنعم للقاء الهلال السوداني 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: ليفربول كالألم في مؤخرتنا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الشناوي خارج حسابات مباراة الهلال السوداني 38 دقيقة | الدوري المصري
تقارير مفاجأة: بيكيه هو من نصح لابورتا بضرورة رحيل ميسي عن برشلونة 39 دقيقة | الدوري الإسباني
صلاح محسن يبدأ التأهيل للتعافي من جراحة مشطية القدم 48 دقيقة | الدوري المصري
بيلد: "الموت للخنازير البافارية القذرة".. تهديدات بالقتل لثلاثي بايرن ميونيخ ساعة | الدوري الألماني
كاسيميرو: كنا نعرف إنه ملعب معقد للغاية.. ونطلب الدعم من جماهيرنا منذ الآن ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم