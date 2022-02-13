الهلال السوداني يقرر غلق تدريباته قبل مواجهة الأهلي

الأحد، 13 فبراير 2022 - 22:03

كتب : محمد عبد العظيم

الهلال السوداني

قرر نادي الهلال السوداني غلق مقر تدريبات الفريق أمام جماهيره بداية من غدا الإثنين، وذلك قبل مواجهة الأهلي.

ويلعب الهلال السوداني ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك حتى يحافظ النادي السوداني على سرية تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي.

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على أن يتم فتح التدريبات في المران الأخير قبل مواجهة الأهلي أمام الجماهير.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

May be an image of ‎2 people, people playing sports and ‎text that says '‎الهلال يعلن اغلاق التدريبات أعلن فريق الكرة الأول بنادي ،الهلال اغلاق كافة الحصص التدريبية التي سيخوضها على ملعبه بأم ،درمان ابتداءً من غد ،لإثنين حيث يفضل الطاقم الفني ادائها بعيدًا عن أنظار ،الجماهير فيما ستفتح الأبواب أمام الأنصار خلال الحصة التدريبية الختامية لمواجهة الأهلي ،المصري التي سيعقدها يوم الخميس المقبل‎'‎‎

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
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