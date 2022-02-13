الهلال السوداني يقرر غلق تدريباته قبل مواجهة الأهلي

قرر نادي الهلال السوداني غلق مقر تدريبات الفريق أمام جماهيره بداية من غدا الإثنين، وذلك قبل مواجهة الأهلي.

ويلعب الهلال السوداني ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك حتى يحافظ النادي السوداني على سرية تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي.

على أن يتم فتح التدريبات في المران الأخير قبل مواجهة الأهلي أمام الجماهير.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.