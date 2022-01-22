مدرب نيجيريا أفضل مدير فني في دور المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا

السبت، 22 يناير 2022 - 00:30

كتب : FilGoal

أوجستين إيجوافوين مدرب نيجيريا

اختار الاتحاد الإفريقي (كاف) أوجوستين إيجوافوين المدير الفني لمنتخب نيجيريا أفضل مدرب في دور المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا 2021.

وحصد إيجوافوين رفقة النسور الخضر العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وتُعد نيجيريا المنتخب الوحيد الذي حقق 3 انتصارات في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

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واستهلت نيجيريا مشوارها في البطولة بالفوز على مصر 1-0 ثم السودان 3-1 ثم غينيا بيساو 2-0.

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وسيلتقي منتخب نيجيريا مع تونس في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل.

وحصد محمد الشناوي حارس منتخب مصر على أفضل حارس في دور المجموعات.

وحصد الكاميروني فينسنت أبو بكر أفضل لاعب في دور المجموعات.

وحصد إلايش موريبا أفضل لاعب شاب في دور المجموعات.

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