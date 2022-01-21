محمد الشناوي أفضل حارس في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا

الجمعة، 21 يناير 2022 - 22:05

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر - غينيا بيساو

اختار الاتحاد الإفريقي (كاف) محمد الشناوي حارس منتخب مصر أفضل حارس في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2021.

وتلقت شباك محمد الشناوي هدفا وحيدا في دور المجموعات في الخسارة من نيجيريا.

وحافظ حارس منتخب مصر على نظافة شباكه مرتين ضد غينيا بيساو والسودان.

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ويعد محمد الشناوي رابع أكثر حارس تصديا للكرات في البطولة برصيد 8 تصديات.

وهو واحد من ضمن 6 حراس خرجوا بشباك نظيفة في مباراتين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

وكان منتخب مصر قد احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا.

محمد الشناوي منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2021
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