محمد الشناوي أفضل حارس في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا
الجمعة، 21 يناير 2022 - 22:05
كتب : FilGoal
اختار الاتحاد الإفريقي (كاف) محمد الشناوي حارس منتخب مصر أفضل حارس في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2021.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وتلقت شباك محمد الشناوي هدفا وحيدا في دور المجموعات في الخسارة من نيجيريا.
وحافظ حارس منتخب مصر على نظافة شباكه مرتين ضد غينيا بيساو والسودان.
🛡 𝐒𝐇𝐈𝐄𝐋𝐃 🛡
🇪🇬 Egypt’s brilliant shot-stopper @Melshenawy is the #TotalEnergiesAFCON2021 group stage’s Best Goalkeeper! 🧤#AFCON2021 | #TeamEgypt | @EFA | @Pharaohs pic.twitter.com/7lkRaHxsIE— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 21, 2022
ويعد محمد الشناوي رابع أكثر حارس تصديا للكرات في البطولة برصيد 8 تصديات.
وهو واحد من ضمن 6 حراس خرجوا بشباك نظيفة في مباراتين.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأربعاء المقبل.
وكان منتخب مصر قد احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا.