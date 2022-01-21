أمم إفريقيا - فينسنت أبو بكر أفضل لاعب في دور المجموعات

الجمعة، 21 يناير 2022 - 22:51

كتب : FilGoal

فينسينت أبو بكر الكاميرون أمم إفريقيا

فاز فينسنت أبو بكر نجم منتخب الكاميرون بجائزة أفضل لاعب في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

جاء ذلك بعد أن سجل المهاجم الكاميروني 5 أهداف في دور المجموعات.

ويتصدر أبو بكر قائمة هدافي كأس الأمم الإفريقية بهذا الرصيد، حيث يطارده إبراهيما كونيه لاعب منتخب مالي بـ3 أهداف.

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وسجل مهاجم النصر السعودي أهدافه الخمسة، بواقع هدفين في بوركينا فاسو من ركلتي جزاء، وهدفين في شباك إثيوبيا، وهدف في شباك كاب فيردي.

وتأهل منتخب الكاميرون صاحب الأرض بصدارة المجموعة الأولى بـ7 نقاط، بعد الفوز على بوركينا 2-1 وإثيوبيا 4-1 والتعادل مع كاب فيردي 1-1.

ويلعب منتخب الكاميرون ضد جزر القمر يوم الإثنين 24 يناير ضمن منافسات دور الـ16.

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