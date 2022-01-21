إلايش موريبا أفضل لاعب شاب في دور المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا

الجمعة، 21 يناير 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

إلايش موريبا - غينيا

اختار الاتحاد الإفريقي (كاف) إيلاش غينيا لاعب منتخب غينيا أفضل لاعب شاب في دور المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا 2021.

لاعب وسط منتخب غينيا ساهم في صعود منتخب بلاده لثمن نهائي كأس الأمم من المجموعة الثانية رفقة السنغال ومالاوي.

وخاض موريبا مباراتين بقميص أساسيا ضد السنغال والتي انتهت بالتعادل السلبي وزيمبابوي والتي شهدت خسارة منتخب بلاده بنتيجة 2-1.

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وأرسل لاعب الوسط البالغ 19 عاما فرصة مفتاحية وحيدة، ومعدل 11 تمريرة صحيحة في المباراة، وأكمل 1.5 مراوغة ناجحة لكل مباراة.

وفاز موريبا بــ 3.5 صراع ثنائي في البطولة لكل 90 دقيقة، وتحصل على 2.5 خطأ لصالحه لكل 90 دقيقة.

ويلتقي المنتخب الغيني مع نظيره الجامبي في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وحصد الكاميروني فينسنت أبو بكر أفضل لاعب في دور المجموعات.

فيما حصد محمد الشناوي حارس منتخب مصر على أفضل حارس في دور المجموعات.

إيلاش موريبا غينيا كأس أمم إفريقيا
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