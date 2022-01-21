إلايش موريبا أفضل لاعب شاب في دور المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا
الجمعة، 21 يناير 2022 - 23:45
كتب : FilGoal
اختار الاتحاد الإفريقي (كاف) إيلاش غينيا لاعب منتخب غينيا أفضل لاعب شاب في دور المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا 2021.
إلايش موريبا
النادي : لايبزج
لاعب وسط منتخب غينيا ساهم في صعود منتخب بلاده لثمن نهائي كأس الأمم من المجموعة الثانية رفقة السنغال ومالاوي.
وخاض موريبا مباراتين بقميص أساسيا ضد السنغال والتي انتهت بالتعادل السلبي وزيمبابوي والتي شهدت خسارة منتخب بلاده بنتيجة 2-1.
🇬🇳 @IlaixMK 🇬🇳
Future superstar. 🤩
His stunning performances earned him the #TotalEnergiesAFCON2021 Group Stage Young Player Award! 🎖️#AFCON2021 | #TeamGuinea pic.twitter.com/BCi5aSYone— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 21, 2022
وأرسل لاعب الوسط البالغ 19 عاما فرصة مفتاحية وحيدة، ومعدل 11 تمريرة صحيحة في المباراة، وأكمل 1.5 مراوغة ناجحة لكل مباراة.
وفاز موريبا بــ 3.5 صراع ثنائي في البطولة لكل 90 دقيقة، وتحصل على 2.5 خطأ لصالحه لكل 90 دقيقة.
ويلتقي المنتخب الغيني مع نظيره الجامبي في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.
وحصد الكاميروني فينسنت أبو بكر أفضل لاعب في دور المجموعات.
فيما حصد محمد الشناوي حارس منتخب مصر على أفضل حارس في دور المجموعات.