منافس الأهلي – بعد الإضاءة.. الهلال يعلن وصول المضمار والنجيل الصناعي ودكة البدلاء لملعبه

كشف نادي الهلال عن خطوة جديدة أتمها لتجهيز ملعبه لاستضافة مباريات الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السوداني، عن وصول مضمار الملعب، ومقاعد كبار الشخصيات والنجيل الصناعي إلى الخرطوم صباح غد السبت من تركيا.

من جهة أخرى، كشف الهلال عن أن دكة البدلاء ستصل يوم الأحد المقبل.

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وحسب البيان، فإن النادي استأجر طائرة خاصة لتوصيل المتطلبات من تركيا، وذلك بهدف سرعة وصولها والبدء في التركيب فورا تنفيذا لتوصيات لجنة التراخيص التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويسابق نادي الهلال الزمن من أجل الحصول على موافقات كاف لخوض مباريات الفريق على ملعبه في الخرطوم وعدم نقلها لخارج السودان بسبب عدم مطابقة الملعب للمواصفات.

كان نادي الهلال قد كشف في وقت سابق عن حصوله أيضا على إضاءة حديثة للملعب. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الهلال رفقة المريخ السوداني مع صنداونز الجنوب إفريقي مع الأهلي المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الجولة الثانية والتي مقرر أن تقام أحد يومي 18-19 فبراير.