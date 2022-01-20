منافس الأهلي – الهلال السوداني يضم مدافع برشلونة بي السابق
الخميس، 20 يناير 2022 - 22:39
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن الهلال السوداني ضم السنغالي دياواندو دياجني لمدة 3 سنوات.
دياواندو دياغني
النادي : السنغال
المدافع السنغالي البالغ 27 عاما يشغل مركز الظهير الأيمن وانضم لصفوف الهلال السوداني في صفقة انتقال حر.
ولعب دياجني لصفوف فريق برشلونة بي الإسباني وأوبين البلجيكي ودلههي ديناموز الهندي وكوتكان الفنلندي.
تجربته الأخيرة مع الفريق الفنلندي عرفت مشاركته في 9 مباريات الموسم الماضي بمعدل 601 دقيقة.
ويتواجد الهلال رفقة المريخ السوداني مع صنداونز الجنوب إفريقي مع الأهلي المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.
ويلتقي الأهلي مع الهلال في الجولة الثانية والتي مقرر أن تقام أحد يومي 18-19 فبراير.
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